На Тамбовщине сотрудницы колонии пронесли осужденному запрещенные предметы

В Тамбовской области на сотрудниц колонии в Моршанске завели уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество».

По версии следствия, сотрудницы колонии по просьбе осужденного в служебном помещении для передачи посылок получили от его знакомой запрещенные предметы: игральные карты, одеколон, стеклянные бокалы, алкоголь, которые пронесли на режимную территорию и передали ему.

- Обещанное осужденным вознаграждение подозреваемые не успели получить, так как их незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

За данную «услугу» осужденный обещал передать сотрудницам исправительного учреждения денежное вознаграждение, в одном случае - 2 тысячи, в другом - 6 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.