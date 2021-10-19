В Тамбовской области строят два бассейна

В Тамбовской области скоро появятся два новых бассейна. Спортобъекты возводятся по нацпроекту «Демография» в Котовске и Жердевке. И если в Котовске на объекте завершаются отделочные работы, то в Жердевке строится фундамент.

К строительству бассейна в Котовске приступили еще в начале года. Бассейн получил название «Мечта». И сейчас мечта многих котовчан о возможности заниматься плаванием и аква-аэробикой недалеко от дома близка к осуществлению.

В Жердевке спортобъект начали возводить совсем недавно. Сейчас жители наблюдают, как на месте будущего спорткомплекса появляется фундамент. На стройплощадку подрядчик уже привез металлоконструкции для строительства стен бассейна.

- В строящемся бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. Это второй бассейн в области, строительство которого начато в текущем году, — поясняет начальник управления по физической культуре и спорту региона Михаил Белоусов.