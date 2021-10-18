В Тамбовской области разыскивают 72-летнего пенсионера

Сумбаев Иван Васильевич Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

На Тамбовщине следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 72-летнего Сумбаева Ивана Васильевича. Известно, что 29 августа 2021 года пенсионер ушел из дома в селе Новорусаново Жердевского района на центральный рынок в г. Жердевка и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 155-165 см, борода и волосы седые, среднего телосложения, имеет шрам в области левой щеки и левой брови, передвигался при помощи «бадика».

На момент исчезновения был одет: в рубашку клетчатую с длинными рукавами, брюки спортивные темного цвета со светлыми полосками на боковой части.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Сумбаева И.В. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.