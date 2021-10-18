Прокуратура помогла тамбовчанке добиться выплаты детских пособий

Прокуратура Никифоровского района провела проверку по обращению многодетной матерью, пожаловавшейся на отказ в выплате на ребенка. Женщина обращалась в Центр социальных услуг для населения Никифоровского района с заявлениями о назначении и перечислении ей ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет, однако чиновники ей отказали, потому что доход семьи превышал. В прокуратуре выяснили, что специалисты учли в составе семьи мужа женщины, который отбывает наказание в колонии. А это незаконно.

- Чтобы восстановить права женщины и ребенка, прокуратура внесла представление в центр социальных услуг для населения с требованием устранить нарушения закона, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Акт прокурорского реагирования удовлетворен. С учетом произведенного перерасчета женщине перечислено 80 тысяч рублей.