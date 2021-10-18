Тамбовчан предупреждают об отключении света более чем на 30 улицах

Как сообщает «ОРЭС-Тамбов», 19 октября в областном центре временно отключат электроэнергию более чем по 30 улицам.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

- с 8.30 до 12.00:

ул. Серпуховская, д. 1-36;

пр. Большой, д. 1-13;

пр. Свободный, д. 2-14;

пр. Малый, д. 1-9;

пр. Панфилова, д. 3-21;

ул. Некрасова, д. 1-31;

ул. Курская, д. 2-57;

пр. Ремонтный, д. 1-23;

- с 13.30 до 16.30 по ул. Киквидзе, д. 2-96.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 10.30:

ул. Л.Чайкиной, д. 1-25;

ул. Воронежская, д. 90-138;

ул. Серова, д. 1-25;

ул. Молодогвардейская, д. 2-64;

ул. Районная, д. 2-16;

ул. Ушакова, д. 1-44;

пр. Молодежный, д. 1-32;

пр. Механизаторов, д. 1-29;

пр. Планеристов, д. 1-17;

ул. Матросова, д. 2-23;

ул. Брянская, д. 1-6;

- с 10.30 до 12.00:

ул. Гагарина, д. 2-36;

ул. Лагерная, д. 19-29, 70-92;

ул. Котовского, д. 1-19;

ул. Пригородная, д. 26-30;

ул. Новополынковская, д. 23-25;

- с 13.30 до 15.00:

ул. Полынковская, д. 48-102;

ул. Авиационная, д. 7-84.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Ленинградская, д. 15-62;

- ул. Кронштадтская, д. 11-42;

- ул. К.Маркса, д. 94-127

- ул. Советская, д. 80-86.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.