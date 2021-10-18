Тамбовчан предупреждают об отключении света более чем на 30 улицах

Как сообщает «ОРЭС-Тамбов», 19 октября в областном центре временно отключат электроэнергию более чем по 30 улицам.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
- с 8.30 до 12.00:
ул. Серпуховская, д. 1-36;
пр. Большой, д. 1-13;
пр. Свободный, д. 2-14;
пр. Малый, д. 1-9;
пр. Панфилова, д. 3-21;
ул. Некрасова, д. 1-31;
ул. Курская, д. 2-57;
пр. Ремонтный, д. 1-23;
- с 13.30 до 16.30 по ул. Киквидзе, д. 2-96.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 10.30:
ул. Л.Чайкиной, д. 1-25;
ул. Воронежская, д. 90-138;
ул. Серова, д. 1-25;
ул. Молодогвардейская, д. 2-64;
ул. Районная, д. 2-16;
ул. Ушакова, д. 1-44;
пр. Молодежный, д. 1-32;
пр. Механизаторов, д. 1-29;
пр. Планеристов, д. 1-17;
ул. Матросова, д. 2-23;
ул. Брянская, д. 1-6;
- с 10.30 до 12.00:
ул. Гагарина, д. 2-36;
ул. Лагерная, д. 19-29, 70-92;
ул. Котовского, д. 1-19;
ул. Пригородная, д. 26-30;
ул. Новополынковская, д. 23-25;
- с 13.30 до 15.00:
ул. Полынковская, д. 48-102;
ул. Авиационная, д. 7-84.
На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Ленинградская, д. 15-62;
- ул. Кронштадтская, д. 11-42;
- ул. К.Маркса, д. 94-127
- ул. Советская, д. 80-86.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.