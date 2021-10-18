На Тамбовщине в пруду, из которого вытащили машину с человеческими останками, нашли еще одно тело

Водолазы нашли на дне еще одного человека Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Жердевском районе в водоеме, где 12 октября нашли затонувший автомобиль, водолазы обнаружили останки еще одного человека. Напомним, страшную находку сделали в нескольких километрах от поселка Максим Горький в пруду «Поливной» обнаружен автомобиль «VOLVO-740», в салоне которого находились скелетированные человеческие останки. Во время исследования дна водоема водолазы ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» обнаружили останки еще одного человека. Для установления личности погибших, давности и причины их смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Известно, что машина, которую достали из пруда принадлежит без вести пропавшему в 2012 году мужчине. Тогда следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 53-летнего жителя поселка Максим Горький Жердевского района и его 39-летней знакомой. По версии следствия, 10 августа 2012 года мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем автомобиле «VOLVO-740» уехал в неизвестном направлении, и домой ни он, ни его знакомая так и не вернулись.

- В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.