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Происшествия18 октября 2021 11:41

В Тамбовской области выскочивший на встречку «КамАЗ» протаранил легковушку

В аварии погиб водитель «Лады Веста»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водителя отвезли в больницу, но вскоре он умер

Водителя отвезли в больницу, но вскоре он умер

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 16 октября в 14 часов на 7 километре автодороги «Натальевка-Питим» граница Воронежской области» в Жердевском районе. 19-летний водитель, управлявший автомобилем «КамАЗ» с прицепом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Веста» под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате происшествия водителя легкового автомобиля доставили в Уваровскую ЦРБ, где вскоре он скончался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.