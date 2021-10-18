Тамбовские полицейские изъяли из магазина более 150 литров контрафактного алкоголя

В Тамбове 17 октября полицейские выявили торговую точку по продаже «паленого» алкоголя. В ходе осмотра складского помещения стражи порядка нашли 268 бутылок со спиртным известных торговых марок с признаками контрафакта. Стражи порядка изъяли коробки с водкой, коньяком, виски и вином. Общий объем спиртосодержащей жидкости составил 155 литров.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, 55-летнюю женщину-продавца опросили. Изъятый алкоголь направили на экспертизу.

Продавец и организатор нелегальной торговли понесет административное наказание с крупным штрафом. А если после экспертизы спиртное окажется еще и опасным для здоровья, то и уголовную ответственность.