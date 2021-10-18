В Тамбовской области продавец супермаркета украла деньги из кассы

В отдел полиции по Жердевскому району поступило сообщение о краже денег в одном из магазинов. На улицу Советскую районного центра выехали полицейские. Стражи порядка установили, что в период с 1 по 6 октября из кассы пропали более 5 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили персонал магазина, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Вскоре они установили личность вора. Как оказалось, кражу совершила продавец супермаркета. Злоумышленницу задержали.

- 41-летняя женщина рассказала, что воспользовалась служебным положением и похитила деньги, которые в дальнейшем потратила на себя. Теперь ей придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».