Новый оркестр им. С.В. Рахманинова дал первый концерт

17 октября в Тамбове состоялось открытие первого концертного сезона в истории Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова. Бетховен, Моцарт, Рахманинов, Чайковский, Щедрин, Паганини, симфония и романс, концерт и элегия – музыканты представили все основные направления академической музыки.

В первом концерте приняли участие более 50 музыкантов: основной состав и приглашенные артисты. Набор исполнителей продолжается, в оркестре такого уровня должно быть 80 высокопрофессиональных музыкантов и тогда это будет уже настоящий академический оркестр, которому подвластен любой репертуар, отмечает Алексей Моргунов. Но уже сейчас оркестр демонстрируют высочайший уровень исполнительского мастерства. В дебютном концерте были представлены основные жанры симфонической музыки: симфония, концерт, сюита, опера, балет.

В первом отделении прозвучали произведения Рахманинова, Чайковского, Бетховена, Моцарта, Паганини. С оркестром под управлением дирижеров Алексея Моргунова и Алексея Артемьева выступили солисты Марина Медведева (скрипка), Ирина Селецкая (кларнет), Анастасия Тюрина (балалайка). Необычный концертный вечер втором отделении продолжила музыка балета «Кармен – сюита» Бизе – Щедрина.

Напомним, Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова был создан летом этого года. Перед новым коллективом стоят амбициозные задачи: войти в число ведущих региональных симфонических коллективов страны, чтобы на самом высоком уровне представить Тамбовщину в дни празднования юбилея Рахманинова, который весь мир будет отмечать в 2023 году.

- Планы у нас очень большие. Помимо концертов в Тамбове мы активно готовимся к гастролям по области и за ее пределы. Так что, можно сказать, что мы уверенно набираем силы и движемся вперед, - отметил руководитель коллектива Алексей Моргунов.

По видеосвязи к тамбовчанам в этот день обратился Владимир Федосеев, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Он поздравил всех со значимым событием и отметил, что в это непростое время искусство особенно необходимо. «Музыка спасет нас всех», - сказал он.