В Тамбовской области дали старт Всероссийской переписи населения

На Тамбовщине, как и по всей России, с 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она будет проходить до 14 ноября. Начиная с сегодняшнего дня заполнить переписной лист можно на портале Госуслуг.

Также с понедельника, 18 октября, по домам тамбовчан начнут ходить переписчики. Тогда же в МФЦ региона откроются стационарные переписные участки, где также можно будет заполнить анкету.

- Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Отличие нынешней кампании — ее цифровой формат и использование передовых технологий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Постоянным жителям России предстоит ответить на 33 вопроса, 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Также тамбовчанам зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, где проживает респондент, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания здесь.

Впервые принять участие в переписи населения можно в онлайн формате, заполнив переписной лист на сайте госуслуг. Таким способом можно переписать не только себя, но и всех членов семьи. Такая возможность у тамбовчан будет с до 8 ноября. После завершения процедуры, необходимо сохранить qr-код, который надо показать пришедшему переписчику.