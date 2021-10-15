Тамбовчанин, задолжавший алименты двум детям, лишился своей машины

В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области находится исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двух детей, возбужденное в отношении местного 47-летнего жителя. По решению суда мужчина обязан выплачивать деньги на содержание 9-летней дочери и 7-летнего сына в размере 1/3 дохода. Однако он не оказывал детям материальную помощь. В результате сумма задолженности достигла 172 тысяч рублей. Пристав выяснил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль Lada Granta. Он наложил арест на машину и изъял ее.

- В случае, если мужчина не исполнит финансовые обязательства перед детьми в установленный законодательством срок, арестованное имущество будет оценено и принудительно реализовано в счет погашения образовавшейся задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.