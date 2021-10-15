Тамбовского автоинспектора приговорили к реальному сроку за получение взятки

В Тамбовской области суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД регионального УМВД России. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Как установили следствие и суд, автоинспектор остановил мужчину, который передвигался на машине, будучи лишенным водительских прав. Сотрудник ГИБДД объявил водителю о наличии в его действиях признаков административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

После этого водитель попросил полицейского за взятку не составлять на него административный материал. Автоинспектор согласился и назвал нарушителю номер телефона своего знакомого, на который мужчина через «Сбербанк Онлайн» перевел 30 тысяч рублей. Преступление было выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

- Вину в совершении коррупционного преступления фигурант не признал. Апелляционным определением Тамбовского областного суда приговор суда первой инстанции изменен – условная мера наказания заменена на реальное лишение свободы сроком 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.