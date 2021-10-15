На Тамбовщине появилась еще одна библиотека нового поколения

Библиотека современного поколения в Токаревском районе Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области на базе Центральной библиотеки Токаревского района открылась библиотека нового поколения. Масштабная модернизация стала возможной благодаря нацпроекту «Культура».

- На модернизацию Центральная библиотека Токаревского района получила из федерального бюджета грант в размере 10 миллионов рублей. Еще 1,6 миллионов было выделено из бюджета района, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Библиотека преобразилась не только внутри, но и снаружи. В рамках нацпроекта были отремонтированы крыша, фасад здания, отопление, внутренние помещения, обустроена прилегающая территория.

Внутри здания теперь нет закрытых пространств, все книги и информационные ресурсы находятся в открытом доступе, обустроены зоны для уединенного чтения, занятий творчеством, обучения, работы за компьютером. Установлено оборудование и навигация для инвалидов и маломобильных граждан. Теперь здесь можно проводить различные творческие, культурные и обучающие мероприятия.

Для своих читателей сотрудники библиотеки закупили современные гаджеты, компьютерное, мультимедийное и обучающее оборудование. Книжный фонд пополнился на 6 527 экземпляров новых книг различной тематики.

Напомним, это уже третья модельная библиотека, открывшаяся в этом на Тамбовщине. До конца года будут модернизированы еще две.