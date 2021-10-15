Тамбовчанина задержали при попытке угона автомобиля

В дежурную часть отдела полиции по г. Тамбову 14 октября поступило сообщение о попытке угона автомобиля. Владелец, заметив подозрительного человека возле своей машины на улице Пионерской, обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали молодого человека, пытавшегося вскрыть дверцу легкового авто «ВАЗ-2110». Злоумышленником оказался 26-летний тамбовчанин. Как оказалось, ранее парень привлекался к уголовной ответственности за угон и был судим.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.