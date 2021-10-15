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Общество15 октября 2021 15:41

В тамбовских колониях вновь запретили свидания с осужденными

Исключения составляют встречи с адвокатами
Ксения АЛЕШИНА
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В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России, с 18 октября в колониях Тамбовской области вновь запрещаются длительные и краткосрочные свидания для родственников осужденных.

Согласно документу, исключения составляют краткосрочные свидания с адвокатами и иными лицами, осуществляющими оказание юридической помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным. Такие встречи проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- Режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди осужденных и сотрудников учреждений, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.