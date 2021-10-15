В Тамбове «Газель» въехала в иномарку

Малыша отправили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 14 октября в 16 часов 10 минут в районе дома №48 по улице Киквидзе города Тамбова. 49-летний мужчина, управляя «Газелью» врезался в движущийся впереди автомобиль «Renault Megane», под управлением 31-летней женщины.

- В результате аварии травмы получил 3-летний мальчик, находившийся в иномарке, ребенка доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.