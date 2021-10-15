В Тамбове 18 октября отключат электричество на девяти улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 18 октября в областном центре отключат электроэнергию на девяти улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ свет отключат с 8.30 до 16.30 по следующим адресам:

- ул. 2-я Шацкая, д. 3-33;

- ул. 3-я Шацкая, д. 1-33;

- ул. Северная, д. 4-16;

- ул. Пирогова, д. 1-12.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. М.Горького, д. 101-136;

- ул. Пролетарская, д. 108-187;

- 1 пер. М.Горького, д. 1-9;

- 2 пер. М.Горького, д. 1-6;

- ул. Комсомольская, д. 134-157.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.