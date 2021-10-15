Тамбовчанин завоевал «серебро» на чемпионате России по пауэрлифтингу

Роланд Маргиев Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Евпатории прошел чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых) в дисциплине «Жим», на котором воспитанник тамбовской областной спортивно-адаптивной школы Роланд Маргиев завоевал серебряную награду. Он выступал в весовой категории до 67,5 кг и показал результат 117,5 кг.

— Конечно, мы ехали за первым местом, и целью было выполнение звания «Мастер спорта России». По объективным причинам не получилось. Но настрой у Роланда чемпионский, потенциал — очень большой. Я уверен, что на следующих соревнованиях мы достигнем цели, — отметил тренер спортсмена Сергей Иванов.