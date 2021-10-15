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Спорт15 октября 2021 11:43

Тамбовчанин завоевал «серебро» на чемпионате России по пауэрлифтингу

Роланд Маргиев успешно выступил на соревнованиях в Евпатории
Ксения АЛЕШИНА
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Роланд Маргиев

Роланд Маргиев

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Евпатории прошел чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых) в дисциплине «Жим», на котором воспитанник тамбовской областной спортивно-адаптивной школы Роланд Маргиев завоевал серебряную награду. Он выступал в весовой категории до 67,5 кг и показал результат 117,5 кг.

— Конечно, мы ехали за первым местом, и целью было выполнение звания «Мастер спорта России». По объективным причинам не получилось. Но настрой у Роланда чемпионский, потенциал — очень большой. Я уверен, что на следующих соревнованиях мы достигнем цели, — отметил тренер спортсмена Сергей Иванов.