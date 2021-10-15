Тамбовчанина задержали с 32-мя свертками наркотиков

14 октября сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции на улице З. Космодемьянской областного центра задержали 21-летнего жителя Рассказовского района. Оперативники нашли и изъяли у него 32 свертка и 3 пакетика с каким-то веществом общей массой около 51 грамма. Согласно результатам экспертизы в нем содержался синтетический наркотик «гашиш» и мефедрон. Установлено, что злоумышленник купил наркотики в интернете для того, чтобы сбыть их через закладки.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных средств или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Жителю Рассказовского района грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.