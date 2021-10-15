На Тамбовщине установили карантин по лейкозу коров

В Тамбовском районе Тамбовской области выявлены заболевания крупного рогатого скота лейкозом. Это хронически протекающая инфекционная болезнь крупного рогатого скота. На сегодняшний день, он занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний крупного рогатого скота молочных пород. При термической обработке молока вирус погибает, но продукты его жизнедеятельности остаются, поэтому молоко от больных животных запрещается употреблять в пищу, в особенности детям. В организме больного животного образуются канцерогенные вещества, которые не уничтожаются даже при кипячении. Эти вещества могут запустить опухолевый процесс у человека.

С начала октября территории личных подсобных хозяйств объявлены эпизоотическими очагами лейкоза. Также неблагополучными пунктами по этому заболеванию стали 5 населенных пунктов Тамбовского района:

- село Беломестная Двойня Беломестнодвойневского сельсовета;

- село Большая Матыра Авдеевского сельсовета;

- село Иванково Авдеевкого сельсовета;

- село Незнановка Беломестнодвойневского сельсовета;

- поселок Новая жизнь Орловского сельсовета.

- Из эпизоотического очага запрещается вывозить скот, кроме как на убой, вывозить и использовать племенной материал, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Запрещено совместное содержание, выпас и доение больных, инфицированных и здоровых коров и проведение ими отелов в одном помещении. Также нельзя использовать молозиво от больных и инфицированных коров для выпойки телят. Молоко и молозиво, полученное от больных животных необходимо уничтожить.