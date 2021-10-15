Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 октября: за сутки заболели 154 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 15 октября, 45545 человек. 43059 заболевших выздоровели, 983 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 154 новых случая, это столько же, сколько днем ранее. Среди заразившихся 64 мужчины и 80 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, а также десять детей от 4 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1036 человек, из них диагноз «пневмония» у 877 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.