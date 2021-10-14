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Происшествия14 октября 2021 17:30

В Тамбовской области замдиректора техникума учила «мертвых душ»

16 человек не появлялись на занятиях, но благополучно выпустились
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора техникума, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, с техникумом заключен договор на обучение 30 человек по профессии «лаборант химического анализа». За выполнение этих договорных обязательств на лицевой счет колледжа поступили денежные средства в размере более 700 тысяч рублей. В действительности, 16 человек, включенные в списки, обучение не проходили и демонстрационный экзамен не сдавали. Несмотря на это, женщина внесла в документы заведомо ложные сведения об итоговой аттестации всех 30 слушателей, что повлекло необоснованное расходование бюджетных денежных средств на сумму около 400 тысяч рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.