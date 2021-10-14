В Тамбовской области решали вопрос введения QR-кодов

В области собираются увеличить темпы вакцинации Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В региоанльной администрации прошло совещании о ситуации с коронавирусом. Участие в нем приняли руководители Роспотребнадзора, сферы здравоохранения, управления МВД, главы городов, а также представители бизнеса.

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров поручил оперативно разработать новые предложения по антикоронавирусным мерам и усилить разъяснительную работу среди жителей по прививочной кампании.

Один из главных вопросов, который обсуждался во время совещания: вводить ли в Тамбовской области обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, торговых центров и других общественных мест.

Владельцы кафе и ресторанов предлагают пока повременить с введением QR-кодов для посещения мест общественного питания. Бизнес поддержал идею о необходимости обязательной вакцинации персонала и ужесточении контроля за использованием масок и антисептических средств. Также предприниматели готовы организовать пространство для посетителей с соблюдением рекомендованной дистанции.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Владимир Агафонов считает, что надо побуждать население к более активной вакцинации и бескомпромиссно применять все возможные ограничительные мероприятия, поскольку такой сложной ситуации по коронавирусу не было никогда.

Тамбовчанам будут напоминать о необходимости сделать прививку.

- Сегодня вакцинировано всего 56% тамбовчан. Это очень мало. Каждый руководитель должен внести свой вклад в создание коллективного иммунитета. Для этого нужно не просто разъяснять, а убеждать граждан прививаться. Личным примером в том числе. Особое внимание — общественному транспорту, которым ежедневно пользуются десятки тысяч людей. С учетом роста заболеваемости мы должны быть более активными, прежде всего сделать акцент на вакцинации, ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции, усилить ответственность за неисполнение ограничительных мер. Здоровье жителей - один из главных приоритетов, - говорит врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.