В Мичуринске пройдут мастер-классы по флористике

В Мичуринске 23 октября запустят серию мастер-классов «Флористика для всех». Все желающие смогут попробовать свои силы в составлении композиций из веток с сухоцветами. Занятие ориентировано на детскую аудиторию. Оно пройдет на базе музея-усадьбы А.М. Герасимова.

13 ноября мичуринцам предлагают освоить азы подготовки осенней композиции в бетонном кашпо с использованием сухоцветов и природных материалов. А 11 декабря жителей наукограда приглашают на мастер-класс по изготовлению новогоднего венка.

Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, занятия проведет мастер по сухоцветам Дарья Живописцева. Необходима предварительная запись по телефону +79606682326, пишите в WhatsApp или личные сообщения в Инстаграм @in.door.forest.