Липчанин спалил дом тамбовской пенсионерки, с которой находился в ссоре

Мужчина поджег дом своей знакомой в Сосновском районе Фото: УМВД по Тамбовской области

Вечером, 13 октября, в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району поступило сообщение о пожаре в доме, принадлежащем местной пенсионерке. В результате возгорания огонь полностью уничтожил жилище изнутри. Как выяснили полицейские, это был поджог.

Злоумышленником, который спалил дом женщины, оказался 29-летний житель Липецкой области. Сотрудники выехали к месту жительства поджигателя и задержали его на месте.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что недавно между ним и потерпевшей произошел конфликт. Он приехал к своей знакомой, но не застал ее на месте. Тогда он разбил окно и проник внутрь дома, а после совершил поджог.

- В отношении 29-летнего жителя Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следственными органами проводится комплекс по дальнейшему документированию его преступной деятельности, проводится сбор доказательств, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.