Двое жителей Тамбовщины похитили с чужого двора домашних уток и сьели их

На Тамбовщине в районном поселке Инжавино произошла кража. Ночью, во двор к 53-летней местной жительнице, проникли воры. Злоумышленники погрузили в мешок трех домашних уток, принадлежащих женщине, и скрылись.

Хозяйка заметила пропажу птиц только утром и обратилась в полицию. Стражи порядка опросили потерпевшую и ее соседей. На месте полицейские нашли следы обуви, оставленные злоумышленниками.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя деревни Заречье и 40-летнего мужчину из поселка Плодопитомник. Мужчины в отделе полиции сознались в содеянном, пояснив, что успели съесть две тушки.

- Выяснилось, что задержанные уже совершали похожие преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. А части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.