Тамбовчанина задержали за кражу электронной сигареты из магазина

В Тамбове полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина по продаже алкоголя и сигарет, расположенного на бульваре Энтузиастов. Было установлено, что неизвестный похитил из торговой точки электронную сигарету.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность вора и составили его описание. Им оказался 35-летний житель села Селезни Тамбовского района. Задержанный сознался в краже и рассказал, что украденное устройство для курения он продал в тот же день, а деньги потратил. Теперь ему придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана.

- Ранее мужчина уже совершал имущественные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.