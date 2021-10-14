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Происшествия14 октября 2021 11:00

В Тамбовской области при пожаре погибла 82-летняя женщина

Пожилой сожитель с ожогами оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожар мог возникнуть из-за неправильного использования газового оборудования

Пожар мог возникнуть из-за неправильного использования газового оборудования

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 13 октября загорелась одна из квартир трехквартирного жилого дома по улице Центральной п. Землянский Инжавинского района. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 82-летней хозяйки дома. Ее 83-летний сожитель госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами различных частей тела. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пользования газовым оборудованием.

- По данному факту в Уваровском МСО СУ СКР по региону проводят процессуальную проверку, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи уже завершили осмотр места происшествия, опросили соседей и очевидцев трагедии, назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую.