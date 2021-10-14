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Общество14 октября 2021 10:24

Руководитель Тамбовщины Максим Егоров пока оставил на местах всех замов своего предшественника

Врио губернатора намерен дать им оценку по результатам работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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13 октября временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров подписал распоряжение о кадровых назначениях. В соответствии с документом, все прежние заместители главы администрации Тамбовской области остались на своих постах в статусе временно исполняющих обязанности.

Врио первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководителем аппарата главы администрации области назначен Олег Иванов. Врио вице-губернаторов назначены Наталья Астафьева, Арсен Габуев, Владимир Громов, Наталия Макаревич, Любовь Третьякова и Сергей Юхачев.

Как отметил Максим Егоров, он намерен сохранить управленческую команду, однако кадровые решения принимаются в соответствии с эффективностью работы органов власти.

- Когда я пришел работать сюда, я собрал всех сотрудников администрации и сказал, что каждый из них для меня как чистый лист бумаги. И я буду оценивать людей по тем эффектам, которые получу от них в ходе работы, - сказал временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров.