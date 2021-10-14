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Общество14 октября 2021 11:41

На юге Тамбова заменят 400 метров водовода

На работы потратят почти два миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты водоканала приступили к работам по строительству нового 100 миллиметрового водовода от станции Цна до перекрестка Железнодорожного переулка с улицей Южной. Новая ветка будет иметь протяжённость 400 метров, её прокладка повысит надежность сетей водоснабжения на улицах Элеваторная-Южная/Железнодорожный переулок. В строительство вложат почти два миллиона рублей.

Работы произведут методом горизонтального направленного бурения. Прокладка водовода будет проведена без отключения потребителей от услуги холодного водоснабжения.

- В этом году в рамках инвестиционной программы РКС-Тамбов вложения в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения областного центра составят 60 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - На прошлой неделе были завершены работы по реконструкции квартальных сетей на Рылеева, 77. В ближайшее время начнутся работы на магистральном коллекторе на улице Володарского.