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Происшествия14 октября 2021 12:20

Бывший первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области» осужден за превышение должностных полномочий

Мужчина причинил ущерб в 8 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор теперь уже бывшему первому заместителю генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области». Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На следствии и в суде установили, что в декабре 2017 года мужчина, временно исполняя обязанности генерального директора акционерного общества, без одобрения Совета директоров, единолично подписал заведомо экономически невыгодное соглашение. Суть его заключалось в том, что акционерное общество после заключения сделок о переходе к нему прав и обязанностей по договору аренды двух земельных участков по улице Рылеева города Тамбова необоснованно взяло на себя обязательства по оплате почти 8 миллионов рублей первоначальному арендатору. Заключение этого соглашения повлекло существенное нарушение прав и законных интересов акционерного общества (контрольный пакет акций которого принадлежит администрации Тамбовской области), выразившиеся в неэффективном распоряжении имуществом. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

- В рамках следствия и судебного заседания причиненный ущерб возмещен в полном объеме, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.