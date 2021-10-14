В Тамбове на 11 улицах временно не будет света

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 15 октября в областном центре временно отключат электроэнергию на 11 улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ

- с 8.30 до 16.30:

ул. М.Горького, д. 123-156;

ул. Лаврова, д. 3-11;

ул. Железнодорожная, д. 155-171.

- с 9.00 до 16.30:

ул. Южная, д. 1-105;

ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Советской, д. 164-174;

- с 13.30 до 16.30 по ул. Рылеева, д. 79-79а.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 17.00:

- пр. Новый, д. 10-25/7;

- ул. Пролетарская, д. 234-248;

- ул. Н.Вирты, д. 1-7;

- ул. К.Маркса, д. 231-239.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.