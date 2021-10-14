Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 октября: за сутки заболели 154 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 октября, 45391 человек. 42927 заболевших выздоровели, 978 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 154 новых случая, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 57 мужчин и 84 женщины в возрасте от 23 до 92 лет, а также 13 детей от 3 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 1035 человек, из них диагноз «пневмония» у 883 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.