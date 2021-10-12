Пенсионеру из Астрахани, оказавшемуся в Тамбове без паспорта, помогли вернуться домой

Волонтеры «Лизы Алерт» поделились в соцсетях историей спасения дедушки из Астрахани. Звонок на горячую линию поисковиков поступил 27 сентября. Очевидцы сообщили, что на вокзале в Тамбове находится пожилой человек с ксерокопией паспорта. Прописка у него астраханская. Но уехать домой без оригинала документа пенсионер не может, поэтому вынужден жить в незнакомом городе на вокзале.

На вокзал выдвинулись тамбовские добровольцы. Параллельно к поискам родственников старика подключились астраханские волонтеры «Лизы Алерт». В итоге последние нашли его сестру, которая впоследствии приехала в Тамбов вместе с паспортом брата и забрала его домой.

Пока родственница была в пути, пенсионера поместили в реабилитационный центр, однако он ушел оттуда. Тамбовские волонтеры снова нашли его на вокзале. Но все закончилось благополучно.

- Сейчас Анатолий Николаевич дома. Там, куда его непреодолимо тянуло всем сердцем. Мы можем выдохнуть. А еще сказать спасибо всем тем, кто не смог остаться в стороне, - написали в соцсети волонтеры.