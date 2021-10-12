На Тамбовщине продавец обокрал магазин электроники после ссоры с директором

В полицию г. Мичуринска обратился директор одного из сетевых магазинов электроники, расположенном на улице Советской. Руководитель рассказал, что из торговой точки пропали фитнес-браслет, наушники и другие товары.

В ходе розыска стражи порядка установили, что кражу совершил молодой парень, житель Мичуринского района. Выяснилось, что ранее он работал продавцом-консультантом в этом магазине, однако поссорился с директором и перед увольнением решил украсть электронику, чтобы в дальнейшем перепродать.

- Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.