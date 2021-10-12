Тамбовчанин, повредивший воинский мемориал, пойдет под суд

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Котовска, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального сооружения или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

По версии следствия, поздно вечером 22 марта 2021 года мужчина, будучи пьяным, находился в парке Воинской славы города Котовска, где наступил ногами на основание мемориального сооружения в память о погибших в вооруженных конфликтах в Чеченской Республике и Республике Афганистан, после чего сломал руками ветки композиции в виде дерева, окрашенного в красный цвет, являющегося частью мемориала.

Кроме этого, 12 марта текущего года, находясь в кабинете сотрудника ОМВД России по г. Котовску, обвиняемый положил на рабочий стол 2 500 рублей в качестве взятки за несоставление в отношении него материалов по факту хищения денежных средств с чужой банковской карты. При этом мужчина пообещал передать сотруднику полиции в дальнейшем еще 10 тысяч рублей. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался, сообщив об этом факте в дежурную часть.

Мужчина также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов - в июле 2018 года он нашел в лесном массиве военные патроны к боевому оружию и незаконно хранил их до момента изъятия сотрудниками полиции.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.