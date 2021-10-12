В Тамбове 13 октября массово отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 13 октября в областном центре отключат электроэнергию на 20 улицах. На время проведения проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.30:

- ул. Южная, д. 13-105;

- ул. Астраханская, д. 112-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 10.30 по ул. Чичерина, д. 34-36;

- с 10.30 до 12.00:

ул. Мичуринская, д. 195-201;

ул. Магистральная, д. 29а;

ул. Чичерина, д.50а;

с 13.30 до 16.30 по ул. Кирова, д. 12-57.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

- с 9.00 до 13.00:

ул. А.Бебеля, д. 31-74;

ул. К.Маркса, д. 46-68;

- с 9.00 до 16.00:

ул. Н.Вирты, д. 36-88;

ул. Лысогорская, д. 84-117;

ул. Трудовая, д. 75-122;

ул. Подгорная, д. 67-122;

ул. Жуковского, д. 1-76;

ул. К.Маркса, д. 280-324;

пр. Никифоровский, д. 82-108;

пр. Тульский, д. 23-54;

ул. Тургенева, д. 7;

ул. Трудовая, д. 77-108;

пр. Трудовой, д. 4-20.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.