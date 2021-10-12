В Тамбове мужчина неожиданно вышел на дорогу и попал под машину

Водитель не смог избежать наезда на внезапно появившегося пешехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 36-летний мужчина, произошла 11 октября в 20 часов 20 минут у дома №243 по улице Пролетарская города Тамбова. 32-летний водитель за рулем автомобиля «Hyundai» наехал на пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.