Тамбовская школьница стала победителем Международной олимпиады по финансовой безопасности

Ученица 11 класса Лицея № 14 г. Тамбова Маргарита Зарезина

Ученица 11 класса Лицея № 14 г. Тамбова Маргарита Зарезина стала победителем финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности по профилю «Экономика». Также еще одна школьница из нашего региона, 10-классница Мичуринского лицея-интерната Софья Полянская, получила статус призера олимпиады по профилю «Обществознание».

- Став победителем олимпиады Маргарита Зарезина получит дополнительные возможности при поступлении в вузы. Например, без вступительных испытаний она сможет поступить на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Финал олимпиады проходил на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Финалисты посетили Олимпийский парк, парк науки и искусства «Сириус», а также другие интересные места города-курорта.

В отборочном этапе олимпиады участвовали более трехсот студентов и школьников из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а всего в отборочном – несколько десятков тысяч.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области