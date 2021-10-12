Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 15:36

За полтора месяца работы в новый Центр соцподдержки граждан обратились более 15 тысяч тамбовчан

Около половины из них пришли на личный прием
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За это время специалистам поступило свыше 38 тысяч звонков

За это время специалистам поступило свыше 38 тысяч звонков

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове Центр социальной поддержки граждан работает по новому адресу уже полтора месяца. За это время туда обратились более 15 тысяч жителей, из них почти половина пришли на личный прием. В call-центр поступило свыше 38 тысяч звонков, около 2,5 тысяч жителей задали вопросы в соцсетях.

- Новый центр отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы комфортная зона ожидания и детский уголок для посетителей с малышами, установлены специализированные средства для маломобильных групп населения и инвалидов. Электронная система управления очередью позволяет посетителям сэкономить время, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4752) 78-60-62. График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, среда – с 8:00 до 20:00, суббота – с 8:00 до 13:00 без перерыва. Воскресенье – выходной.

Напомним, в конце сентября в Центре открылся пункт вакцинации, в котором тамбовчане смогут сделать прививку от коронавируса и гриппа. Записаться на прививку можно, обратившись к администратору Центра социальной поддержки граждан или по телефону горячей линии: 8 (4752) 78-60-60.