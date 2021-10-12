За полтора месяца работы в новый Центр соцподдержки граждан обратились более 15 тысяч тамбовчан

За это время специалистам поступило свыше 38 тысяч звонков Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове Центр социальной поддержки граждан работает по новому адресу уже полтора месяца. За это время туда обратились более 15 тысяч жителей, из них почти половина пришли на личный прием. В call-центр поступило свыше 38 тысяч звонков, около 2,5 тысяч жителей задали вопросы в соцсетях.

- Новый центр отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы комфортная зона ожидания и детский уголок для посетителей с малышами, установлены специализированные средства для маломобильных групп населения и инвалидов. Электронная система управления очередью позволяет посетителям сэкономить время, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4752) 78-60-62. График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, среда – с 8:00 до 20:00, суббота – с 8:00 до 13:00 без перерыва. Воскресенье – выходной.

Напомним, в конце сентября в Центре открылся пункт вакцинации, в котором тамбовчане смогут сделать прививку от коронавируса и гриппа. Записаться на прививку можно, обратившись к администратору Центра социальной поддержки граждан или по телефону горячей линии: 8 (4752) 78-60-60.