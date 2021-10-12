В столкновении двух машин на тамбовской трассе погибли оба водителя и пострадали трое пассажиров, в том числе ребенок

В аварию попал автомобиль такси Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли двое мужчин, а также получили травмы две женщины и маленький ребенок, произошла 11 октября в 18 часов 30 минут на 21 километре автодороги «Тамбов-Шацк» Тамбовского района. 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Гранта» службы такси, под управлением 48-летнего водителя.

- В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В аварии пострадали 34-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта», а также 58-летняя женщина и 5-летний ребенок, находившиеся в «Хендэ Солярис». На автомобиле скорой медицинской помощи травмированных доставили в больницы.