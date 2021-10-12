Тамбовский военно-исторический клуб принял участие в масштабной реконструкции битвы за Москву

На Бородинском поле прошёл военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год», приуроченный к 80-летию начала битвы за столицу. Сотни реконструкторов со всей страны воссоздали легендарную битву. В фестивале приняли участие и представители военно-исторического клуба «Тамбовский рубеж».

В ходе траурной церемонии собравшиеся почтили память погибших под Москвой. Они возложили цветы к памятнику «Танк Т-34». Посетители фестиваля могли оценить интерактивные площадки, посмотреть реконструкцию эпизодов битвы.

Военные инструкторы в форме РККА и Вермахта показали гостям фестиваля, как была организована радиосвязь, ставились и выполнялись военные задачи, работали в полевых условиях врачи. Они познакомили желающих с разными видами оружия времен Великой Отечественной войны.

- Также на фестивале была организована выставка отечественной боевой техники со времен войны и до современности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.