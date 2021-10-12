На Тамбовщине отапливаются все соцучреждения и 99,9% домов

По состоянию на утро 12 октября, в Тамбовской области отапливаются все учреждения социальной сферы и 99,9 процента многоэтажек. Как отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, к теплу не подключены пять домов в Мичуринске и девять — в Тамбове.

В частности, в пяти многоэтажках Мичуринска ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовых систем отопления. Плановый срок запуска этих домов - 15 октября.

Что касается Тамбова, то в областном центре к отоплению подключены все дома. Однако в четырех многоэтажках батареи холодные из-за устранения повреждений на тепловых сетях. Еще в пяти — из-за повреждений на внутридомовых системах отопления. Все работы проводимые работы в Тамбове и Мичуринске находятся на контроле руководителей муниципалитетов.

- Если говорить об учреждениях социальной сферы, то на Тамбовщине отапливаются все 285 детских садов, 514 учебных заведений и 448 медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.