Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 октября: за сутки заболели 148 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 12 октября, 45086 человек. 42659 заболевших выздоровели, 966 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 148 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 63 мужчины и 80 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, а также пять детей от 9 до 14 лет.

- На госпитализации находятся 961 человек, из них диагноз «пневмония» у 821 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.