Житель Рязанской области ночью похитил у тамбовского фермера трех лошадей

В Тамбовской области фермер из Первомайского района поблагодарил сотрудников полиции за розыск и возврат похищенных лошадей. Кража скакунов произошла в ночь с 22 на 23 июля этого года на территории фермерсккого хозяйства Тимура Переева, проживающего в селе Новоспасское.

Неизвестный похитил три лошади в возрасте двух лет породы Кабардинская. Сначала фермер опросил своих соседей, не видели ли они животных, однако потом обнаружил перерезанные веревки, которыми были привязаны лошади, и понял, что было совершено преступление. Мужчина обратился за помощью в полицию Первомайского района. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции со главе с начальником отдела внутренних дел. Служебные собаки взяли след предполагаемого преступника, который увел лошадей, и стали его преследовать.

- Весь день сотрудники первомайской полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по факту хищения домашнего скота. В районе села Чернышевка, которое находится в 25 километрах от хозяйства Тимура Переева, сотрудники полиции обнаружили так называемый отстойник, где и находились похищенные лошади, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска стражи порядка задержали жителя Рязанской области по подозрению в краже лошадей. Выяснилось, что злоумышленник собирался на арендованном грузовом автомобиле с номерами московского региона вывезти похищенный скот в другую область для перепродажи. В этот же день животных вернули фермеру.

По данному факту в следственном подразделении МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Проводится дальнейший сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности.