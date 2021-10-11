В Тамбовской области нашли почти тысячу нарушений правил эксплуатации газового оборудования

В этом году специализированные организации передали в управление государственного жилищного надзора области 992 материала о фактах нарушения правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Управление выдало 438 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Чаще всего тамбовчане просто не пускали сотрудников специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. Таких нарушений в 2021 году зафиксировано 411.

24 предписания касаются устранения нарушений ненадлежащего содержания газового оборудования, еще 3 — ненадлежащего содержания вентканалов и переноса газового оборудования.

Халатное отношение к газовому оборудованию может обернуться трагедией. Соответственно, сотрудники управления государственного жилищного надзора Тамбовской области привлекают жителей региона к административной ответственности. В 2021 году составлено 155 таких протоколов.

- В целом, в 2021 году специализированные организации провели техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в 269835 газифицированных жилых помещениях Тамбовской области, - сообщает пресс-служба региональной администрации.