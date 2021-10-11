Тамбовчанам вернут часть денег, потраченных на спорт

С 2022 года можно будет получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Им смогут воспользоваться жители региона, занимающиеся спортом в организациях, включенных в специальный реестр. Его составлением занимается управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.

До 16 октября сотрудники управления ведут прием документов от организаций и индивидуальных предпринимателей на включение в реестр организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Региональный список будет отправлен в Минспорт России, который 1 декабря утвердит этот перечень.

В управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области уверены: включение в реестр поможет спортивным клубам привлечь больше клиентов.

Условия участия в программе достаточно простые. Физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности организации. В штате необходимо иметь сотрудников с профильным образованием не ниже среднего профессионального, а сама организация не должна состоять в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Полный список документов, которые необходимо предоставить, можно получить в управлении по физической культуре и спорту области. Он размещен на сайте управления. Получить консультацию можно по телефонам: 792402, 792415.

Максимальная сумма трат, с которых любители активного образа жизни смогут получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Человек вправе получить вычет в размере 13 процентов, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.

Социальный налоговый вычет распространяется на физкультурно-оздоровительные услуги всех направлений. В их числе посещение бассейнов, занятий йогой, единоборствами и многим другим. Но, прежде всего, на услуги в сфере фитнеса.

- Мы планируем создать максимально расширенный перечень организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, чтобы как можно больше тамбовчан смогли воспользоваться налоговым вычетом на физкультурно-оздоровительные услуги, — подчеркнул заместитель начальника управления по физической культуре и спорту области Павел Грицков.