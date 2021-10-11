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Общество11 октября 2021 15:39

Тамбовчане могут сдать на переработку сломанную технику

В ТГТУ будут принимать электролом и батарейки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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13 октября в 11 часов на площадке перед учебным корпусом «А» Тамбовского государственного технического университета на ул. Мичуринской, 112, впервые состоится акция по сбору электролома и батареек.

Волонтеры будут принимать все, что работает от сети или батареек, а именно: пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры, компьютерные мониторы, системные блоки, компьютерные мышки, принтеры и сканеры, телефоны, плееры, зарядные устройства, аккумуляторы любого типа, наушники. Не принимаются любые лампочки, приборы со знаком радиации, градусники и термометры.

- Все приборы, которые примут волонтеры, отправятся в переработку на Тамбовский экологический комбинат, - сообщает пресс-служба ТГТУ.