Тамбовчанка заявила в полицию на своих знакомых, обвинив их в преступлениях, которые они не совершали

В Жердевском районе Тамбовской области суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала два заявления в полицию с просьбой привлечь своих знакомых, к которым она испытывала неприязненные отношения, к уголовной ответственности.

Женщина указала, что якобы мужчины избили ее, а также украли деньги из ее кошелька. Однако на деле это не соответствовало действительности.

- С учетом мнения государственного обвинителя, Жердевским районным судом подсудимая была признана виновной по ч. 1 ст. 306 и ч. 1 ст. 306 УК РФ. Ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 260 часов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.